Mersin'de bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü viyadüğün altında ölü bulundu
Mersin-Erdemli Otoyolu'nda bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü, viyadük altında bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mersin-Erdemli Otoyolu Çavak mevkisi Müftü Viyadüğü'nde bariyerlere çarpmış plakası henüz öğrenilemeyen otomobili görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin incelemesinde, çarptığı bariyerlere yaklaşık 50 metre sürtündükten sonra duran otomobilin camlarının kırıldığı belirlendi.
Araç sürücüsüne ulaşılamaması üzerine bölgede arama başlatıldı.
Ekipler, viyadüğün altında araç sürücüsü olduğunu tespit ettikleri Gökhan B'nin (43) cansız bedenine ulaştı.
Sürücünün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.