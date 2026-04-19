Mersin'de otoyolda devrilen tır ulaşımı aksattı
Tarsus ilçesinde devrilen tır, Ankara-Pozantı Otoyolu'nda ulaşımın aksamasına yol açtı. Sürücünün yaralanmadığı kazaya jandarma ve karayolları ekipleri müdahale etti.
Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda devrilen tır, ulaşımda aksamaya neden oldu.
Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tır, Ankara- Pozantı Otoyolu'nun Gülek mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine kaza jandarma ve karayolları ekipleri sevk edildi.
Sürücünün yaralanmadığı kaza nedeniyle otoyolun Tarsus istikametinde ulaşım aksadı.
Yoldaki aracın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan