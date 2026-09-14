Mersin'de otomobil, uçuruma devrildi; 2 ölü, 1 yaralı

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tarsus ilçesi Çukurbağ Mahallesi Sarışıh mevkisinde meydana geldi. Henüz tespit edilemeyen sürücüsünün orman yolunda kontrolünü yitirdiği otomobil, uçuruma devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri tarafından uçuruma devrilen otomobilden çıkarılan Halim Can Şener (26) ve Muhammet Melih Özyeşil'in (30) öldüğü belirlendi. Kazada yaralanan ismi öğrenilemeyen bir kişi ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Şener ve Özyeşil'in cansız bedenleri, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi için Mersin Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN-Kamera: MERSİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı