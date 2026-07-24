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Mersin'de Otel Yangını: 6 Kişi Dumandan Etkilendi

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Mersin'in Erdemli ilçesindeki otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesindeki otelde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ayaş Mahallesi'ndeki otelin bir odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, otelin üst katında kalanlar da itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Dumandan etkilenen 6 kişi sağlık ekiplerince ayakta tedavi edilirken, 3 kişi ise hastaneye götürüldü.

Yangın nedeniyle otelde hasar oluştu.

Kaynak: AA
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