Mersin'de ormanlık alanda kenevir yetiştiren zanlı tutuklandı
Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanlık alanın 5 noktasında uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştirdiği tespit edilen şüpheli, jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı. Operasyonda 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Mersin'de ormanlık alanda uyuşturucu üretimi için kenevir yetiştirdiği belirlenen zanlı tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Gülnar ilçesinde bir şüphelinin ormanlık alanın 5 noktasında kenevir ektiği tespit edildi.
Takibe alınan zanlı, jandarma ekiplerince yakalandı. Bölgede yapılan incelemede 1500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal