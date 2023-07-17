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Mersin'de orman yangını (2)

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KONTROL ALTINA ALINDIMersin'in Mezitli ilçesi Cemilli mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, çok sayıda arazözle müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Mersin'in Mezitli ilçesi Cemilli mevkisindeki ormanda saat 12.30 sıralarında çıkan orman yangını, çok sayıda arazözle müdahaleyle saat 17.30 sıralarında kontrol altına alındı. Hasar tespitinin, soğutma çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılacağı öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Güncel

Mezitli Mersin Güncel Haberler

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