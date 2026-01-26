Haberler

Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyonda 17 kişi tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 38 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını, 23 araca ve 85 banka hesabına el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin'de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheliden 17'sinin tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Mersin'de Barış Turgut organize suç örgütüne yönelik belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, örgütün elebaşı ile 38 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Örgüt elebaşı ile 17 şüphelinin tutuklandığını, 19'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerinin devam ettiğini kaydeden Yerlikaya, suçtan elde edildiği belirlenen 23 araca ve 5 yıl içinde toplam 10 milyar 761 milyon liralık hesap hareketi bulunan 85 banka hesabına el konulduğunu ifade etti.

Yerlikaya, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce projeli dosya kapsamında düzenlenen operasyonda, organize suç örgütünün il genelinde lavaş ekmeği piyasasını ele geçirmek ve tekelleşmek amacıyla lavaş ekmeği üreten işletmelere yönelik tehdit ve baskı yaptıkları, 2 kasten yaralama olayına karıştıkları, iş yeri ve lavaş üreten kişilere karşı 10 kurşunlama eylemini gerçekleştirdikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu, 1 uzun namlulu silah, 5 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Suçta kibirlenen, kendini hukukun üstünde gören suç örgütlerine tahammülümüz yok. Huzuru tesis etmek için de yer, zaman ve mekan ayırt etmeksizin organize suç yapılanmalarıyla mücadelemizi yılın 365 günü, gece gündüz demeden sürdürüyoruz. Valimizi, Başsavcılığımızı, İl Emniyet Müdürümüzü, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

