Mersin'de Oksijen Tüpü Patladı: 5 Yaralı

Mersin'de Oksijen Tüpü Patladı: 5 Yaralı
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir kaporta atölyesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde bir iş yerinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 5 kişi yaralandı.

Merkez Mahallesi'nde A.Ö'ye ait kaporta atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle oksijen tüpü patladı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan M.T. (16), İ.Y. (17), E.Y. (20), M.Ş. (21) ve M.S. (16) sağlık ekiplerince Bozyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Vücutlarında ikinci derece yanık oluşan yaralıların Anamur Devlet Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, patlamanın olduğu alanda soğutma çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
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