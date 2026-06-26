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Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı

Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde öğrenciler karnelerini aldı
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Mersin'in Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde düzenlenen törenlerle öğrencilere karneleri dağıtıldı. Kaymakamlar öğrencilere tatili verimli geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Mersin'in Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde öğrencilere düzenlenen törenlerle karneleri verildi.

Anamur Kaymakamı ve Bozyazı Kaymakam Vekili Kemal Duru, Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Duru, öğrencilere karnelerini vererek, tatili verimli geçirmeleri ve kitap okumaları tavsiyesinde bulundu.

Mersin'in Gülnar ilçesinde de öğrencilere karneleri verildi.

Atatürk Ortaokulu'nda düzenlenen törene, Kaymakam İsmail Şanal, Belediye Başkan Yardımcısı Muhammet Olçum ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik
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