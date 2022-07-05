Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

AA - Murat Pancar - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de nehre devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü yaralandı

Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, Göksu Nehri'ne devrilen akaryakıt tankerinin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin K'nin kullandığı 33 AJS 226 plakalı tanker, Değirmendere Mahallesi'ndeki köprüden geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Korkulukları aşan tanker, nehrin sığ bölümüne devrildi.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu araçtan çıkarılan yaralı sürücü, ambulansla Silifke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Boş olduğu öğrenilen tankerin sudan çıkarılması için çalışma başlatıldı.

AA / Murat Pancar - Güncel

Göksu Nehri Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title