Mersin'de muz yüklü tır devrildi ve yandı, sürücü yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde devrilerek yanan muz yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Yenice mevkisinde H.O. idaresindeki 33 AJP 805 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek alev aldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü tır kullanılamaz hale geldi.
Yaralanan H.O, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.