Mersin'de drift atan sürücüye 60 bin 936 lira para cezası
Mersin'in Mut ilçesinde muayene süresi geçmiş araçla drift atan sürücü M.S.'ye 60 bin 936 lira para cezası kesildi. Sürücünün belgesine de geçici olarak el konuldu.
Mersin'in Mut ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, muayene süresi geçmiş araçla trafiğe çıkarak drift atan sürücü M.S., yakalandı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokarak drift atmak ve muayenesi geçmiş araçla trafiğe çıkmaktan M.S.'ye toplam 60 bin 936 TL cezai işlem uygulandı ve sürücü belgesine geçici olarak el konuldu.
