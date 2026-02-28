Mersin'de otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet ve otomobil çarpıştı. Yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı, biri hayati tehlike taşıyor.
E.K. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen motosiklet, Nusratiye Mahallesi'nde S.A. yönetimindeki 33 DOM 03 plakalı otomobile çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada motosiklet sürücüsü E.K. ile motosiklette bulunan S.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
S.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay