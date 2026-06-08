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Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü Mehmet İlvan, ağır yaralı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin 16 yaşındaki sürücüsü yaşamını yitirdi.

Alata Mahallesi'ndeki kavşakta plakaları öğrenilemeyen İ.Y. idaresindeki otomobil ile Mehmet İlvan'ın kullandığı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan İlvan, ambulansla götürüldüğü hastanede doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsü İ.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA
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