Devrilen motosikletin sürücüsü öldü

Mersin'in Mut ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 19 yaşındaki Halil Taş hayatını kaybetti. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

MERSİN'in Mut ilçesinde yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrilen motosikletin sürücüsü Halil Taş (19), hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Halil Taş, yönetimindeki motosiklet, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Taş'ın öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Taş'ın cansız bedeni morga kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
