Mersin'de hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Erdemli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lise öğrencisi Defne Su Çelik hayatını kaybetti, arkadaşı ağır yaralandı. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki lise öğrencisi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı.

S.U. (30) idaresindeki 34 BLD 065 plakalı hafif ticari araç, Alata Mahallesi Şenoğlu Caddesi'nde, Defne Su Çelik'in (16) kullandığı 33 BDA 916 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Defne Su Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada, motosiklette yolcu olarak bulunan ve ağır yaralanan Halil Samet Karadağ (18) sağlık ekiplerince Mersin Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Hafif ticari araç sürücüsü S.U'nun gözaltına alındığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Defne Su Çelik'in Arpaçbahşiş Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
