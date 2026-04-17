Motosiklet Kamyonun Arkasına Çarptı: 1 Ölü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde park halindeki kamyona arkadan çarpan motosikletin sürücüsü Mehmet Ali İnan (80) hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, Huzurkent Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Mehmet Ali İnan yönetimindeki 33 ATP 215 plakalı motosiklet, M.S.'nin arıza nedeniyle yol kenarına park ettiği 27 HM 447 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde Mehmet Ali İnan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen İnan'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı