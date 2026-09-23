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Mersin'de minibüste 256 bin 900 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı

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Mersin'de minibüste 256 bin 900 sentetik hap ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı
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Mersin'de polisin arama yaptığı minibüste 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı; bir şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

MERSİN'de polis ekiplerinin arama yaptığı minibüste çıkan 256 bin 900 adet sentetik ecza hapı ile ilgili gözaltına alınan 5 şüphelinin 2'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Toroslar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında Mersin Şehir Hastanesi açık otoparkında park halinde bulunan 06 AEC 751 plakalı minibüste arama yapan ekipler, 256 bin 900 sentetik ecza hapı ele geçirdi. Aracın ruhsat sahibi K.S.'nin evinde de arama yapan ekipler, adreste 413 uyuşturucu hap buldu. Operasyonda gözaltına alınan K.S., M.Ş.S., D.S., F.P. ve A.S. hakkında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler K.S. ve F.P. çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheliler A.S. M.Ş.S. ve D.S. adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Şüpheli H.S.'yi yakalama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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