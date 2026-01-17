Mersin'de minibüs ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs ile yolcu otobüsü çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Mut-Silifke kara yolu Deveboyu mevkisinde, Mustafa Kuş idaresindeki 33 UA 323 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 42 RJ 999 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs şoförü Kuş ile otobüs muavini Arif Murat Büyükçakır Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel