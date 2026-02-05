Haberler

Akdeniz Belediyesi ekipleri Millet Bahçesi'nin sahilini temizledi

Güncelleme:
Mersin Akdeniz Belediyesi ekipleri, sağanak yağışın ardından sahil bölgesinde yapılan temizlik çalışmaları ile odun parçaları ve atıkları toplayarak, kirliliği önlemeye yönelik önemli bir adım attı.

Mersin'de Akdeniz Belediyesi ekipleri, Millet Bahçesi'nin sahilinde temizlik yaptı.

Belediyenin açıklamasına göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçede etkili olan sağanak nedeniyle sahil şeridine sürüklenen odun parçaları ve çeşitli atıkları topladı.

Çalışma sonrasında kamyonlara yüklenen atıklar, bertaraf merkezine taşındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, aşırı yağışların ardından sahil bölgelerinde ciddi kirlilik oluştuğunu belirtti.

Şener, temizlik çalışmasının denize taşınabilecek atıkların önüne geçilmesi açısından önemli olduğunu ifade ederek, belediye ekiplerinin ilk günden bu yana sahada olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
