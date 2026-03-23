Belediye Başkanı Restoranda Kavga Etti

Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in restoranda çıkan kavgada darbedildiği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenişehir ilçesinde 22 Mart'ta restoranda Mezitli Belediye Başkanı Tuncer'in de oturduğu masada tartışma çıktı.

Tuncer'in korumasının da dahil olduğu tartışma, bir süre sonra kavgaya dönüştü.

Olay sırasında yere düşen Tuncer, tekme ve yumruklarla darbedildi.

Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kavga, işletmenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.