Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev yıkıldı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Hürriyet Mahallesi'nde sahiplerince terk edilen ve zaman içinde harabeye dönen 2 katlı evin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerince alaınan güvenlik önlemiyle ev kontrollü şekilde yıkıldı.