Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev yıkıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, harabe hale gelen 2 katlı metruk bir ev, belediye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı.
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.
Belediyenin açıklamasına göre, Hürriyet Mahallesi'nde sahiplerince terk edilen ve zaman içinde harabeye dönen 2 katlı evin yıkımı için çalışma başlatıldı.
Belediye ekiplerince alaınan güvenlik önlemiyle ev kontrollü şekilde yıkıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel