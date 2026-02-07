Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev yıkıldı
Güncelleme:
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, harabe hale gelen 2 katlı metruk bir ev, belediye ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alındıktan sonra kontrollü bir şekilde yıkıldı.

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, Hürriyet Mahallesi'nde sahiplerince terk edilen ve zaman içinde harabeye dönen 2 katlı evin yıkımı için çalışma başlatıldı.

Belediye ekiplerince alaınan güvenlik önlemiyle ev kontrollü şekilde yıkıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
