Mersin'de Metruk Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı
Mersin'in Akdeniz ilçesinde, zamanı harabeye dönen ve güvenliği tehdit eden 2 katlı metruk bina, Akdeniz Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım öncesinde çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Akdeniz Kaymakamı Zeyit Şener, yıkım çalışmalarının devam edeceğini açıkladı.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için güvenliği tehdit eden 2 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.
Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan metruk yapı, iş makineleriyle yıkıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Ekiplerimizin tespiti, bina sahipleri, muhtarlarımız veya vatandaşlarımızın talep ve şikayeti üzerine yasal süreçleri tamamlanan metruk yapıların, Belediye Encümeni kararı sonrasında yıkım çalışmaları aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.