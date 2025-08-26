Mersin'de Metruk Bina Kontrollü Şekilde Yıkıldı

Mersin'in Akdeniz ilçesinde 2 katlı metruk binanın kontrollü yıkımı yapıldı.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bahçe Mahallesi'nde sahipleri tarafından terk edilen ve zamanla harabeye dönüştüğü için güvenliği tehdit eden 2 katlı binanın yıkımı için çalışma başlattı.

Ekipler tarafından çevresinde önlem alınan metruk yapı, iş makineleriyle yıkıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, "Ekiplerimizin tespiti, bina sahipleri, muhtarlarımız veya vatandaşlarımızın talep ve şikayeti üzerine yasal süreçleri tamamlanan metruk yapıların, Belediye Encümeni kararı sonrasında yıkım çalışmaları aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.