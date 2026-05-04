Mersin'de mayıs ayında kar yağdı; tarım arazileri zarar gördü

Mersin'in Toroslar ilçesinin yüksek kesimlerinde kırsal Sadiye Mahallesi'nde dünden itibaren etkili olan dolu ve kar yağışı nedeniyle tarım alanları zarar gördü. Meyve ağaçlarının açtığı çiçekler dökülürken, bazı seralar ve ağaçlara serilen fileler, kar yağışı nedeniyle çöktü.

Öte yandan kar nedeniyle araçlarıyla ilerlemekte zorluk çeken bazı sürücüler mahsur kaldı.

