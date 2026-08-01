Mersin’de, markette çocuğa darp kamerada

MERSİN'de markette Mehmet Ali D.'nin (11), M.E. tarafından darbedildiği anlan güvenlik kamerasına yansıdı. Gözaltına alınan M.E.'nin işlemleri devam ediyor.

Olay, Akdeniz ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir markette meydana geldi. M.E.'nin henüz bilinmeyen nedenle kovaladığı 4 çocuk, markete sığındı. Kendisi de markete giren M.E., rafların arasında gizlenirken yakaladığı çocuklardan Mehmet Ali D.'yi darbetti. Olayın görüntülerinin sanal medyada paylaşılması üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlatan Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.E.'yi gözaltına aldı. Mehmet Ali D. de götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu iyi olan Mehmet Ali D.'yi AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip hediye verdi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı