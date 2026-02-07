Mersin'de sağanak sonrası yol çöktü

Haberler

Mersin'in Tarsus-Çamlıyayla karayolunda meydana gelen çökme, etkili olan kuvvetli sağanak yağış sonrası yaşandı. Jandarma ve karayolları ekipleri trafikte önlemler aldı.

MERSİN'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tarsus- Çamlıyayla karayolunda çökme oldu.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından Tarsus-Çamlıyayla karayolunun Belçınar ile Çayırekinliği arasındaki mevkide yol yaklaşık iki metre kayarak, çöktü. İhbar üzerine bölgeye gelen ilçe jandarma trafik ekipleri ve karayollarına bağlı ekipler ana yolda sürücüler için önlem aldı. Ekipler, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağlıyor.

