Mersin'de sağanak sonrası yol çöktü

MERSİN'de etkili olan kuvvetli sağanak nedeniyle Tarsus- Çamlıyayla karayolunda çökme oldu.

İlçede etkili olan sağanak yağışın ardından Tarsus-Çamlıyayla karayolunun Belçınar ile Çayırekinliği arasındaki mevkide yol yaklaşık iki metre kayarak, çöktü. İhbar üzerine bölgeye gelen ilçe jandarma trafik ekipleri ve karayollarına bağlı ekipler ana yolda sürücüler için önlem aldı. Ekipler, trafiğin akışını kontrollü bir şekilde sağlıyor.

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA,(Mersin),