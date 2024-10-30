Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye Ceza
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalanarak toplamda 25 bin 700 lira ceza alırken, iş yeri sahibine de işlem yapıldı.
Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenlendi.
Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanırken iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.
Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.