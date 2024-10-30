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Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye Ceza

Mersin'de Kumar Operasyonu: 4 Şüpheliye Ceza
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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişi suçüstü yakalanarak toplamda 25 bin 700 lira ceza alırken, iş yeri sahibine de işlem yapıldı.

Mersin'de jandarma ekiplerinin kumar operasyonunda suçüstü yakalanan 4 şüpheliye 25 bin 700 lira ceza uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde kumar oynatıldığı belirlenen kıraathaneye operasyon düzenlendi.

Kumar oynayan 4 kişi suçüstü yakalanırken iş yeri sahibi hakkında "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçundan işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 4 kişiye 25 bin 700 lira ceza kesildi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel

Çamlıyayla Operasyon Politika Güvenlik 3-sayfa Güncel mersin Hukuk Suç

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