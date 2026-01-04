Haberler

Hafif ticari araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı

Hafif ticari araç otoyol köprüsünden düştü: 2 ölü, 3 yaralı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, uzman çavuşu karşılamak için yola çıkan Hacı Mehmet Sümbül'ün yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada sürücü ve gelini hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde uzman çavuş oğlunu karşılamaya giden babanın kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak köprüden düştü. Kazada sürücü Hacı Mehmet Sümbül (60) ile gelini Handenur Sümbül (31) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Pozantı Otoyolu Karayayla mevkisinde meydana geldi. Uzman çavuş olan oğlunu karşılamak için Osmaniye'nin Düziçi ilçesinden, Tarsus ilçesindeki Çukurova Havalimanı'na giden Hacı Mehmet Sümbül yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak otoyol köprüsünden düştü. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücü Hacı Mehmet Sümbül'ün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Araçta bulunan Hacı Mehmet Sümbül'ün gelini Handenur Sümbül, Mehmet Hüseyin Sümbül, Zehra Sümbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı olan Handenur Sümbül, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hacı Mehmet ve Handenur Sümbül'ün cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
