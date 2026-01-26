Haberler

2 yaşındaki Hasan, köpek saldırısında yaralandı

2 yaşındaki Hasan, köpek saldırısında yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Tarsus ilçesinde sokakta oynarken köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki Hasan Nuh Gül, ağır yaralanarak ambulans uçakla Ankara'ya sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'de sokakta oynarken köpeğin saldırdığı Hasan Nuh Gül (2), yaralandı. Durumu ağır olan Gül, ambulans uçakla sevk edildiği Ankara'da tedaviye alındı.

Olay, geçen hafta Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile sokakta oynayan Hasan Nuh Gül, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin çevrede aradığı Gül, evlerine yakın bir sokakta çukurda yaralı halde bulundu. Sahipli olduğu öne sürülen bir köpeğin saldırısına uğradığı anlaşılan Hasan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Nuh Gül, yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun

Özel'den Bahçeli'ye: Kapıyı arala, memur ve emekli kurtulsun
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
ABD'de kriz büyüyor! Federal hükümet kısmi kapanmayla karşı karşıya

ABD'de büyük kriz! Kısmi kapanma riski giderek büyüyor
Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Koç-Buruk olayına Terim de dahil oldu: Keşke...
Rakam inanılmaz! Sergio Ramos eski takımını satın aldı

Rakam inanılmaz! Eski takımını satın aldı
'Beni yakalayamazsınız' diyerek polislere hakaret eden kadın adliyeye sevk edildi

"Beni yakalayamazsınız" deyip polise küfür eden kadından ilk görüntü
Ülke liderinden çarpıcı sözler: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz

Ülke liderinden kritik mesaj: Önce Allah'a sonra Erdoğan'a güveniyoruz
Manchester City-Galatasaray maçını Alejandro Hernandez yönetecek

Galatasaray'ın kader maçını yönetecek