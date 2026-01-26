2 yaşındaki Hasan, köpek saldırısında yaralandı

MERSİN'de sokakta oynarken köpeğin saldırdığı Hasan Nuh Gül (2), yaralandı. Durumu ağır olan Gül, ambulans uçakla sevk edildiği Ankara'da tedaviye alındı.

Olay, geçen hafta Tarsus ilçesine bağlı Dedeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi ile sokakta oynayan Hasan Nuh Gül, bir süre sonra gözden kayboldu. Ailesinin çevrede aradığı Gül, evlerine yakın bir sokakta çukurda yaralı halde bulundu. Sahipli olduğu öne sürülen bir köpeğin saldırısına uğradığı anlaşılan Hasan, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hasan Nuh Gül, yapılan ilk müdahalenin ardından Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.