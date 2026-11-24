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Mersin'de kaymakamlar ve belediye başkanları, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan, mesajında, çocuklar ve gençleri yetiştiren öğretmenlerin, toplumun en kıymetli yapı taşlarından olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e "başöğretmenlik" ünvanı verilen günün, öğretmenlere duyulan sevgi ve saygının en güzel ifadesi olduğunu kaydeden Aslan, "Büyük sabır, fedakarlık ve sevgiyle görevlerini icra eden öğretmenlerimiz, ülkemizin yarınlarını inşa eden en değerli mimarlarımızdır." değerlendirmesinde bulundu.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat da öğretmenliğin, geleceği inşa eden en kutsal mesleklerden olduğunu belirterek, "Evlatlarımızı çağın gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatırken, onları milli ve manevi değerlerine bağlı bireyler olarak yarınlara hazırlayan kıymetli öğretmenlerimiz, toplumumuzun en büyük güvencesidir." ifadelerini kullandı.

Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu da öğretmenlerin geleceğin inşasında büyük sorumluluk üstlendiğini belirtti.

Anamur Kaymakamı Kemal Duru ise öğretmenlerin fedakarlıkları, sabırları ve gayretleriyle her türlü takdiri hak ettiğini ifade etti.

Gülnar Belediye Başkanı Önge de öğretmenlerin, gelecek nesillerin yetişmesinde en büyük paya sahip olduğunu kaydetti.

Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç da çocukların yanında olan, onları bilgiyle buluşturan, düşünmeye ve üretmeye teşvik eden öğretmenlerin emeğinin, her türlü takdirin üzerinde olduğunu belirtti.

Kaynak: AA