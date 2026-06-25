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Dron ile kaybolan 40 küçükbaş hayvan bulundu

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MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanda kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

MERSİN'in Gülnar ilçesinde ormanda kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından dron ile bulunarak sahibine teslim edildi.

İlçede besicilik yapan R.A., 40 küçükbaş hayvanının kaybolduğunu, etrafta yaptığı tüm aramalara rağmen hayvanlarını bulamadığını ve çalınmış olabileceğinden şüphe ettiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Müracaat üzerine jandarma ekipleri kayıp hayvanları bulmak için harekete geçti. Kayıp hayvanlar yapılan dron destekli aramalar sonucunda yaklaşık 5 kilometre uzakta bulunarak sahibine teslim edildi. R.A. jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Haber-Kamera: Erhan ZOBU/GÜLNAR, (Mersin),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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