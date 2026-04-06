Mersin'de şelaleye girdikten sonra kaybolan genç 3 gündür aranıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki Kerem Batu Kaplan için arama çalışmalarına polis, itfaiye ve Sahil Güvenlik ekipleri devam ediyor. Çalışmalar, şelalenin aktığı Berdan Baraj Gölü'nde ve çevresinde sürdürülüyor.

Mersin'in Tarsus ilçesinde şelaleye girdikten sonra kaybolan 18 yaşındaki gencin bulunması için başlatılan çalışmalar 3'üncü günde devam ediyor.

Çağlayan Mahallesi'nde 4 Nisan'da Tarsus Şelalesi'ne girdikten sonra akıntıya kapılan Kerem Batu Kaplan'ın bulunması için polis, itfaiye, Sahil Güvenlik ile Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütülüyor.

Şelalenin aktığı Berdan Baraj Gölü, dalgıçlar ve botlarla inceleniyor.

Dron destekli çalışmada, baraj kıyısı ve 82 Evler Mahallesi'nde de araştırma yapılıyor.

Çalışmaları takip eden gencin babası Osman Kaplan ve yakınlarının bekleyişi sürüyor.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
