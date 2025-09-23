Haberler

Mersin'de Kaybolan 80 Yaşındaki Kadın Bulundu

Mersin'in Mut ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki Safiye Ünal, jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Dron ile yapılan arama sonuç verdi.

Mersin'in Mut ilçesinde dün kaybolan 80 yaşındaki kadın, ekiplerin çalışması sonucu bulundu.

Esençay Mahallesi'nde dün evinden çıkan Safiye Ünal'a ulaşamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerince çalışma başlatıldı.

Dron ile bölgeyi havadan inceleyen ekipler, Ünal'ı evinin 2 kilometre uzağındaki Sinobiç Mahallesi sınırlarında buldu.

Ünal, sağlık kontrolü için Mut Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

