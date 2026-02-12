Haberler

Kavga ihbarına giden polis, banyoda ceset buldu: 3 gözaltı

Mersin'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı sonrası polis, bir evde ceset buldu. 3 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde komşuların kavga ihbarı üzerine bir eve giden polis ekipleri, banyoda Baki B.'nin (24) cesedini buldu. Olaya ilişkin 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, gece saat 04.00 sıralarında Alata Mahallesi Erdem Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın son katındaki dairede meydana geldi. Daireden kavga sesleri duyan komşular, polise haber verdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, kapıyı açan H.M.T.'nin (23) ev arkadaşı Baki B.'nin banyoda cesedini buldu. Baki B.'nin cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.

Olaya ilişkin H.M.T ve gece saatlerinde evde bulundukları ancak bir süre önce ayrıldıkları ileri sürülen 2 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen 3 şüpheli, sorguya alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
