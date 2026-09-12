Mersin'de karşı şeride geçen tır iki araca çarptı, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın karşı şeride geçip iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde tırın karşı şeride geçip iki araca çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Sürücüsü öğrenilemeyen 31 BBY 689 çekici ve 31 BCH 057 dorse plakalı demir yüklü tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Bolatlı mevkisinde bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.
Dorsesi devrilen tır, Ünal Kaya (36) idaresindeki 01 RF 325 plakalı otomobil ve sürücüsü öğrenilemeyen 01 DFN 08 plakalı tırla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan 2 tır sürücüsü de ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü sağlandı.