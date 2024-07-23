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Mersin'de Kalp Krizi Sonucu Ölen Kişi Evde Bulundu

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Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Tirrun (40), evinde ölü bulundu. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

MERSİN'in Çamlıyayla ilçesinde Mehmet Tirrun (40), evinde ölü bulundu. Kalp, krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Belçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Telefonla Mehmet Tirrun'a ulaşamayan yakınları, komşularını arayarak kontrol etmelerini istedi. Eve gelen komşular, içeriye girdiklerinde Tirrun'u yerde hareketsiz yatar halde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, Tirrun'un öldüğünü belirledi. Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Tirrun'un cansız bedeni, jandarmanın yaptığı incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Kalp krizi sonucu öldüğü düşünülen Tirrun'un kesin ölüm nedeni, otopsinin ardından belli olacak.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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