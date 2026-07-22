Mersin'de kalp krizi sonucu vefat eden polis için tören düzenlendi

Mersin'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden polis memuru için tören yapıldı.

Koruma Büro Amirliğinde görevli 2 çocuk babası Halil Çopur (53), dün evinde geçirdiği kalp krizi sonrası ambulansla götürüldüğü Tarsus Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çopur için Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Çopur'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Atilla Toros, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcısı Gürkan Özkaynak da katıldı.

Çopur'un cenazesi, törenin ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'na götürüldü.