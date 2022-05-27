Mersin'de kadınlar ve gençler Hatay'ı gezdi - Haberler

Mersin'in Akdeniz ilçesinde Kültür Sanat evlerinde kurs ve eğitim alanlar Hatay'ın tarihi yerlerini gezdi.

Akdeniz Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çay ve Çilek mahallelerinde hizmet veren Kültür ve Sanat Evleri'nde kurs ve eğitim alan kadın ve genç kursiyerler Vakıflı Köyü, Musa Ağacı, Beşikli Mağarası, Titus Tüneli, Doğa Yürüyüş Yolu, Harbiye Şelalesi ve Eski Antakya Evleri'ni ziyaret etti.

Geziyle ilk kez şehir dışına çıkan kursiyerler kendilerine bu imkanı sağlayan Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a teşekkür etti.