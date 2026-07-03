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Mersin'de bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı

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Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darbeden A.K. isimli şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darbeden şüpheli tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bir kadının zorla arabaya bindirilmeye çalışılıp darbedilmesi görüntülerinin paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında olayı Mezitli ilçesinde gerçekleştiren şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
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