Aybeniz'i boğarak öldüren sanığa indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet

MERSİN'de bir süre dini nikahla birlikte yaşadığı Aybeniz Top'u (24) boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Hasan Fırtına (30), 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kararın ardından Top'un annesi Leyla Topal, alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi.

Olay, geçen yıl 20 Kasım'da merkez Toroslar ilçesi Akbelen Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Fırtına dini nikahla birlikte yaşadığı 1 çocuk annesi Aybeniz Top'un, olaydan 1 ay önce kayıp olduğunu iddia edip, televizyon programına çıktı. Ancak Top, yayına katılarak Fırtına'dan kaçtığını, ayrılmak istediğini ve kaybolmadığını söyledi. Daha sonra Akbelen Mahallesi'nde bir araya gelen Hasan Fırtına ile Aybeniz Top arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Fırtına, Top'u darbedip boğazını sıktı. Sesleri duyanların ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Aybeniz Top'un öldüğünü tespit etti. Top'un cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı. Fırtına, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

KARAR DURUŞMASI

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanık Hasan Fırtına hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan hazırlanan iddianame, Mersin Adliyesi 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Davanın bugün görülen karar duruşmasında da tutuklu sanık Hasan Fırtına, taraf avukatları ve Top'un yakınları salonda hazır bulundu. Dosyada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu sanığın 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

'İSTANBUL'DAN EVLENMEK İÇİN GELDİM'

Duruşmada son sözleri sorulan sanık Fırtına, "Ben İstanbul'dan buraya evlenmek için geldim. Olayı bir anlık sinir haliyle yaptım. Çok pişmanım. Böyle olmasını istemezdim" dedi.

Mahkeme heyeti sanığı 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında iyi hal indirimi uygulanmamasına karar verdi. Kararın açıklanmasının ardından Aybeniz Top'un annesi Leyla Topal, mahkeme heyetine dönüp alkış tutarak, "Adalet yerini buldu" dedi.

Top'un yakınları kararın ardından mahkeme koridorunda birbirlerine sarılarak gözyaşı döktü.