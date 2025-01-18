Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 225 Bin Ele Geçirildi
Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda 225 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde 225 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde 5 bini dolu 225 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel