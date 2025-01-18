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Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 225 Bin Ele Geçirildi

Mersin'de Kaçak Makaron Operasyonu: 225 Bin Ele Geçirildi
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Erdemli ilçesinde düzenlenen operasyonda 225 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde 225 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak ürün bulundurulduğu belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 5 bini dolu 225 bin makaron ve 125 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, jandarma komutanlığına götürüldü.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel
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