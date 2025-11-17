Haberler

Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı

Mersin'de Kaçak Kazı Yapan 4 Şüpheli Suçüstü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 4 şüpheli, düzenlenen operasyonla suçüstü yakalandı. Operasyonda çeşitli eserler ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Mersin'de kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda, kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı, çeşitli renk ve boyutlarda 85 obje, 1 sikke, harita, kürek ve kazma ele geçirildi.

Eserler incelenmeleri için Tarsus Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

Gözaltına alınan 4 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var

26 ilde yapılan anket: Birinci sırada ne AK Parti ne de CHP var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor

Efsane sporcunun yuvası tarihe açılıyor
Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti

Türkiye'ye tatile gelen gurbetçinin istekleri pes dedirtti
Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı vatandaşların hesaplarını boşalttı iddiası

Kamu bankasında skandal! Emekli müdür yardımcısı hesapları boşalttı
Kamu ve özel sektöre FETÖ operasyonu! 27 ilde onlarca gözaltı var

Kamu ve özel sektöre operasyon! 27 ilde onlarca gözaltı var
Kadro dışı kalan İrfan Can'dan Fener taraftarını çıldırtan hamle

Kadro dışı kalan İrfan'dan Fener taraftarını çıldırtan G.Saray hamlesi
Koltuğu bırakmadan İsrail'e koştu, Eric Adams'tan tartışmalı veda

Eric Adams'tan tartışmalı veda
24 yıllık özlem sona erecek mi? İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri

İşte A Milli Takım'ın Dünya Kupası'ndaki muhtemel rakipleri
Taraftarlar merakla bekliyordu! Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama

Osimhen hakkında gece yarısı resmi açıklama
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
Polis okulunda kahreden olay: 20 yaşındaki öğrenci intihar etti

Polis okulunda kahreden olay
Telefonla arayıp, rahatsızlandığını söyledi; ormanda arama çalışması başlatıldı

Telefonla arayıp rahatsızlandığını söyledi; ormanda aranıyor
Irmak Ünal kanser mücadelesi sırasında yaşadıklarını paylaştı

Kanserle savaşan ünlü isim son durumunu açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.