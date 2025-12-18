Mersin'de kaçak kazı yapan 3 zanlı yakalandı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde izinsiz kazı yaptığı belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Kazı alanında tarihi eser niteliğinde objeler ve kazı ekipmanları ele geçirildi.
Mersin'de tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yaptıkları belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Çamlıyayla ilçesinde izinsiz kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Tespit edilen bölgeye yönlendirilen ekipler, 3 zanlıyı yakaladı.
Kazı yapılan alanda 3 dedektör, 2 kürek, kazma, GPS ve yeraltı görüntüleme cihazı ele geçirildi.
İncelemelerde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen altın, bakır obje, yüzük ve çeşitli renklerde 12 taş bulundu.
Jandarmaya götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.