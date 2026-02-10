Haberler

Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi

Mersin'de 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Toroslar ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla, 125 Bizans dönemine ait sikke ve hayvan figürü ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı ve ele geçirilen eserler Mersin Müzesi'ne teslim edildi.

Mersin'in Toroslar ilçesinde Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, kaçak kazı yaparak define arayan şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 99'u bronz, 26'sı gümüş toplam 125 sikke ve hayvan figürü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

Ele geçirilen sikkeler ve hayvan figürü Mersin Müzesi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
Tel Aviv ve Atina'nın uykularını kaçıran fotoğraf! Bölgede büyük panik hakim

2 ülkenin uykularını kaçıran fotoğraf! Panik gitgide büyüyor
Keçiören Belediye Başkanı Özarslan'ın Türkiye'yi utandıran görüntüleri yeniden gündemde

Herkesi utandıran görüntüleri yeniden gündem oldu
Uşak'ta kayıp çantayı yetkililere teslim etmeyen personelin işine son verildi

Temizlik görevlisi, bu görüntülerin ardından işten atıldı
Ahmet Türk, verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu

Verdiği bahşişin miktarıyla düğünün yıldızı oldu
İş insanı Kamil Yazıcı hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 14 ilde 305 şüpheli yakalandı

5 ay takip edildi, bu sabah düğmeye basıldı! 305 şüpheli yakalandı