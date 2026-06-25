Mersin'de İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

MERSİN'in Erdemli ilçesinde bir inşaatın 10'uncu katında malzeme taşırken dengesini kaybederek düşen işçi Ahmad Hussain (42), hayatını kaybetti.

Olay, öğle saatlerinde Alata Mahallesi'nde bulunan 10 katlı inşaatının 10'uncu katında meydana geldi. Malzeme taşıyan Suriyeli işçi Ahmad Hussain, dengesini kaybederek beton zemine düştü. Olayı fark eden çalışma arkadaşları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İncelemede, Ahmad Hussain'in öldüğü belirlendi. Hussain'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı