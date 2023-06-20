Mersin'de İneğe İçki Şişesinde Sıvı Veren Çiftlik Çalışanı Tutuklandı

Mersin'de bir çiftlik çalışanı, sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri paylaşınca tepki çekti. Çalışan, 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan aranıyormuş ve gözaltına alındı. Ayrıca, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 4 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

MERSİN'de, ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan çiftlik çalışanı B.D., 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla arandığı belirlenip gözaltına alındı. B.D.'ye ayrıca görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 4 bin 554 lira idari para cezası kesildi.

Tarsus ilçesinde, çiftlikte çalışan B.D., önceki gün ineğe içki şişesinde sıvı verdiği görüntüleri sosyal medya hesabında, 'İçerim kime ne, sarhoşum sana ne' sözlerinin geçtiği şarkıyla paylaştı. Sosyal medyada, ineğe içki içirildiğinin öne sürülmesi üzerine Kurban Bayramı öncesi kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin kaydedildiği çiftlikte incelemelerde bulundu. İncelemede, içki şişesinde hayvansal ilaçlar hazırlandığı ve bu ilaçların da yine içki şişeleriyle hayvanlara verildiği belirtildi. Tespitler üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından cezai işlem uygulanmadı.

B.D.'nin 'Uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve arandığı ortaya çıktı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.D.'yi gözaltına aldı. Polis ekipleri görüntüler üzerine, 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında 'Bir canlıya gerekli bir sebep olmaksızın alkol veya alkollü madde yedirme ya da içirme' maddesinden de 4 bin 554 lira idari para cezası kesti. B.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.