Mersin'de Yeni Kütüphane Açıldı

Mersin'de Güzel Yürekler Dayanışma Derneğince Arpaçsakarlar Şehit Asım Türkel İlkokulu'nda kurulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Toroslar ilçesindeki okula kazandırılan kütüphanenin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Törende konuşan Güzel Yürekler Dayanışma Derneği Başkanı Sibel Yazmacı, "Kütüphanenin tamamlanması için ciddi emek verildi ve çok güzel oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Dernek olarak güzel bir çalışma yapmanın gururunu yaşıyoruz." dedi.

Programa, Toroslar İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaan Aydemir de katıldı.