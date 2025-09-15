Mersin'de İlköğretim Haftası Etkinlikleri
Mersin'in Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çeşitli gösteriler yapıldı.
Mersin'in Bozyazı ve Gülnar'ın ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Bozyazı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikte şiirler okunup çeşitli gösteriler yapıldı.
Daha sonra Bozyazı Ortaokulu'nda gerçekleşen programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğu da katıldı.
Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.
İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'in konuşma yaptığı programa, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.