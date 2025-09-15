Haberler

Mersin'de İlköğretim Haftası Etkinlikleri

Mersin'de İlköğretim Haftası Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Bozyazı ve Gülnar ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, İstiklal Marşı okundu ve çeşitli gösteriler yapıldı.

Mersin'in Bozyazı ve Gülnar'ın ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bozyazı ilçesi 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki programda, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Etkinlikte şiirler okunup çeşitli gösteriler yapıldı.

Daha sonra Bozyazı Ortaokulu'nda gerçekleşen programa, Kaymakam Tuncay Topsakaloğu da katıldı.

Gülnar ilçesinde de Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinliğe, çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim'in konuşma yaptığı programa, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Güncel
Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösteren çarşaflı kadın, isyan etti

Yanı başındaki iki farklı görüntüyü gösterip isyan etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail basınından Netanyahu'ya Türkiye uyarısı: Bedeli çok ağır olur

Netanyahu'yu Türkiye konusunda açık açık uyardılar: Bedeli ağır olur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.