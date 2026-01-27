Haberler

Silifke açıklarında oluşan 2 hortum kamerada

Silifke açıklarında oluşan 2 hortum kamerada
Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarında oluşan iki hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Akdeniz açıklarında meydana gelen hortumlar kısa süre içinde etkisini yitirerek kayboldu.

MERSİN'in Silifke ilçesi açıklarında oluşan 2 hortum, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlçede etkisini gösteren sağanağın ardından Akdeniz açıklarında 2 hortum oluştu. Taşucu açıklarında çifte hortumu gören çevredekiler, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Hortumlar, bir süre sonra etkisini yitirerek kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
