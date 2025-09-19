Haberler

Mersin'de İbadethanelerde Temizlik ve Hijyen Çalışmaları Devam Ediyor

Akdeniz ilçesinde mobil ibadethane temizlik ekibi, cami, mescit, kilise, cemevi ve türbelerin temizliğini son teknoloji ekipmanlarla gerçekleştiriyor.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde ibadethanelerde temizlik ve hijyen çalışmaları devam ediyor.

Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, mobil ibadethane temizlik ekibi ilçedeki cami, mescit, kilise, cemevi, türbe ve ziyaretlerde çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler, son teknolojiye sahip araç, gereç ve ekipmanlarla ibadethaneleri temizliyor.

Temizlik ekibi, 114 cami, 45 mescit, 2 kilise, 1 cemevi ile vatandaşların ziyaret ettiği türbelerin temizliğini plan kapsamında düzenli şekilde gerçekleştiriyor. ???????

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel
